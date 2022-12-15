Новогодний марафон "Ёлки Иголки" проходит на радио "Шансон Тюмень"

Афиша предоставлена организаторами

Декабрь - месяц подарков, месяц ожидания чуда, новогоднего волшебства и предвкушения праздника. В этом году радио "Шансон Тюмень" в рамках марафона встреч, историй и подарков "Ёлки Иголки" будет дарить много подарков, и все - в один день накануне нового года.

Радио "Шансон Тюмень" приглашает гостей в утреннее шоу "Хорошая Компания" немного поговорить о личном, о семейных традициях, воспоминаниях и любимых новогодних игрушках. Гости делятся не только своими мыслями, но и оставляют под елкой радио "Шансон" подарок. В конце года, 30 декабря, ведущие шоу Юлия Бутакова и Юнона Волкова разыграют все подарки в один день.

Партнер проекта - складской комплекс "Сибирский на Барабинской".