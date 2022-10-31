Погода в Тюмени - всю неделю дождь со снегом

Всю неделю в Тюмени ожидается небольшие осадки в виде дождя и снега, днем до +5 °С.
В понедельник, 31 октября, пасмурно, днем около +3 °С, порывы ветра до 16 м/с. Вечером возможен небольшой дождь, ночью +2°С.
Во вторник, 1 ноября, пасмурно, +5 °С.
В среду, 2 ноября, пасмурно, +4 °С.
В четверг, 3 ноября, +1 °С.
В пятницу, 4 ноября, +1 °С
В субботу 5 ноября, около 0 °С и снег. В воскресенье, 6 ноября, также около 0 °С, без осадков, переменная облачность.
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