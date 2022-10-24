Наступившая неделя может принести в Тюмень дожди со снегом

По данным Яндекса, небольшие дожди со снегом в городе возможны во вторник, субботу и воскресенье.

Понедельник, 24 октября, пройдет при переменной облачности, максимальная температура дня - +4 °С.

Во вторник, 25 октября, с утра дождь со снегом, до +3 °С, вечером без осадков, пасмурно и около 0°С, ночью до -3 °С.

В среду, 26 октября, переменная облачность, днем воздух прогреется до +1 °С, ночью -3 °С.

В четверг, 27 октября, пасмурно, также прохладно, как и в среду, осадков не ожидается.

В пятницу, 28 октября, пасмурно, +2 °С. Ночью около 0 °С и дождь со снегом.

В выходные дожди со снегом, днем около +1 °С, ночью до -1°С.