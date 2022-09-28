На тюменских перекрестках нарисуют 22 "вафли"

На перекрестке улиц Профсоюзной и Советской в Тюмени на днях появилась вафельная разметка. Это экспериментальный участок, в планах ГИБДД разметить таким образом 22 перекрестка на главных магистралях города по улицам Республики, Широтной, Пермякова и т.п.

"При мониторинге улицы Профсоюзная установлено заторовое явление на данном участке улично-дорожной сети, в связи с этим принято решение в целом по городу нанести ещё 22 участка это первый экспериментальный участок" - рассказал врио начальника отдела ГИБДД по городу Тюмени Артём Сотников.

Задача "вафельницы" — предотвращение образования заторов на перекрестках, если перекресток загружен, водитель обязан остановиться перед данной разметкой, на участке запрещено останавливаться более 5 с, если транспортное средство создаст при этом препятствие для движения в поперечном направлении. Штраф за нарушение - 1 тыс. рублей.