Новая неделя в Тюмени будет холодной

Синоптики не прогнозируют на предстоящую неделю дождей жителям Тюмени, но и теплой погоды не обещают.

В понедельник, 26 сентября, пасмурно, максимальная температура дня - +6 °С, порывы ветра до 11 м/с.

Во вторник, 27 сентября, в ночные и утренние часы ясно, около -1 °С, днем потеплеет до +5 °С, порывы ветра стихнут до 6 м/с.

В среду, 28 сентября, от -3 до +3 °С, пасмурно, с прояснениями в первой половине дня.

В четверг, 29 сентября, такая же погода, но в ночные часы прохладнее - около -5 °С.

В пятницу, 30 сентября, ясно, ночью -5 °С, днем до +6 °С.

В выходные солнечно, без осадков, днем в районе +7+9 °С.