Тюмень ждет жаркая неделя

Предстоящая рабочая неделя в Тюмени будет жаркой, в выходные похолодает до +20°С.

В понедельник, 22 августа, в областной столице при переменной облачности днем воздух прогреется до +26°С, к ночи столбик термометра опустится до +18°С.

Во вторник, 23 августа, солнечно в первой половине дня, до +27°С, к вечеру пасмурно, но без осадков.

В среду и четверг, 24-25 августа, ясная погода, около +26 - +27°С.

Пятница, 26 августа, обещает стать самым теплым днем недели: +29°С, солнечно.

В субботу, 27 августа, резкое похолодание: максимальная температура +20°С, к ночи лишь +10°С, днем возможны гроза и небольшой дождь.

В воскресенье, 28 августа, без осадков, с утра пасмурно и прохладно - +13°С, днем ясно и около +19°С.