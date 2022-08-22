Тюмень ждет жаркая неделя

Предстоящая рабочая неделя в Тюмени будет жаркой, в выходные похолодает до +20°С.
В понедельник, 22 августа, в областной столице при переменной облачности днем воздух прогреется до +26°С, к ночи столбик термометра опустится до +18°С.
Во вторник, 23 августа, солнечно в первой половине дня, до +27°С, к вечеру пасмурно, но без осадков.
В среду и четверг, 24-25 августа, ясная погода, около +26 - +27°С.
Пятница, 26 августа, обещает стать самым теплым днем недели: +29°С, солнечно.
В субботу, 27 августа, резкое похолодание: максимальная температура +20°С, к ночи лишь +10°С, днем возможны гроза и небольшой дождь.
В воскресенье, 28 августа, без осадков, с утра пасмурно и прохладно - +13°С, днем ясно и около +19°С.
У вас есть уникальная новость? Вы можете сообщить о ней миру через NewsProm.ruОтправить новость, фото, видео
или отправьте на e-mail: edit@newsprom.ru