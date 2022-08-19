В выходные в Тюмени потеплеет

По данным синоптиков, в выходные в Тюмени днем воздух прогреется до +22 °С.

Сегодня, 19 августа, в городе пасмурно, максимальная температура дня - +15 °С.

В субботу, 20 августа, при переменной облачности до +22 °С, во второй половине дня возможен дождь.

В воскресенье, 21 августа, осадков не ожидается, первая половина дня - солнечная, воздух прогреется до +21 °С.

В первой половине следующей недели сухо, солнечно и до +28 °С