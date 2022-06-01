Чем займутся дети летом: три месяца развлечений, мастер-классов и обучения профессиям будущего в крупнейшем спецпроекте платформы Movix

Фото предоставлено АО "ЭР-Телеком Холдинг"

Хотите узнать, чем занять своих детей во время длинных летних каникул? Movix спешит на помощь! Смотрите новинки и хиты для детей всех возрастов в одном месте: все лето 2022 на сайте movix.ru и телевизоре с ТВ-приставкой Movix.

Кто сказал, что адвент-календарь можно открывать только под Новый год? Лето — время свободы от правил! Как это работает?

Каждый день в июне в специальном разделе Movix "Для детей" вас ждет новый любимый фильм в аренду всего за 1 рубль: в разные дни в подборке появятся такие хиты как "Зверопой 2" (6+), "История игрушек 4" (6+), "Шан-Чи и легенда десяти колец" (16+), "Круиз по джунглям" (12+) и еще очень много сюрпризов

И это только начало масштабного летнего спецпроекта от Movix для школьников, который будет с вами все три месяца лета, начиная с 1 июня. В нем собран исключительно любимый контент из всех источников, доступных в Movix: детские телеканалы, фильмы, мультфильмы и сериалы из популярных онлайн-кинотеатров.

Но не спешите расслабляться: ведь даже во время каникул важно изучать что-то новое, познавать мир и быть в движении — в Movix подумали и об этом. Помимо развлечений, в летнем спецпроекте дети всех возрастов смогут научиться новым умениям с занимательными мастер-классами, познавать мир с тематическими передачами с известными ведущими, оставаться в движении со спортивными программами и втянуться в науку через опыты и эксперименты.

Все лето в Movix детей ждет что-то классное: в июле тема – "профессии будущего" и развитие современных навыков, а в августе — подготовка к новому учебному году. Мы обязательно расскажем об этом во всех подробностях — следите за обновлениями!

Протестируйте летний спецпроект на вашем телевизоре совершенно бесплатно — возьмите приставку Movix Voice Pro на двухнедельных тест-драйв. Смотрите телевидение, кино, сериалы, онлайн-кинотеатры и устанавливайте приложения Movix на любой телевизор — дома, в гостях или на даче.

1 руб. по акции "Каникулы в июне" для пользователей онлайн-кинотеатра Movix при оплате аренды фильма в с 01.06.2022 по 30.06.2022. Фильм предоставляется в аренду на 48 часов.

По акции "Тест-драйв ТВ" для пользующихся услугами "Доступ в Интернет Дом.ru", "Цифровое кабельное телевидение "Дом.ru TV. Центр домашних развлечений" по одному адресу с 15.10.2019 по 31.12.2022, аренда ТВ-приставки на 14 дней без доплаты, далее на других условиях. Подключение АО "ЭР-Телеком Холдинг" при технической возможности. Детали на dom.ru