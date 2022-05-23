Два жарких дня обещают синоптики тюменцам на предстоящей неделе

В среду и четверг в областной столице воздух прогреется до +25-26 ºС.

По данным Гисметео, сегодня в Тюмени днем около +13 ºС, с утра переменная облачность, днем и вечером пасмурно, возможен дождь.

Во вторник, 24 мая, утром солнечно, но в течение дня снова пасмурно и дожди, потеплеет до +17 ºС.

Среда, 25 мая, пройдет без осадков, днем до +25 ºС с порывами ветра до 15-17 м/с.

Четверг, 26 мая, днем без осадков, максимальная температура - +26 ºС, порывы ветра до 17 м/с, на вечер обещают ливень.

В пятницу, 27 мая, похолодает до +17 ºС, в течение для без осадков, с утра солнечно, ближе к вечеру - пасмурно.

В выходные, 28 и 29 мая, переменная облачность, максимальная температура - +19 ºС, в воскресенье возможен дождь.