Выходные в Тюмени будут морозными и солнечными

В Тюмени сохраняется морозная и солнечная погода.

Сейчас в областной столице около -20 °С и дымка, солнечно, днем потеплеет до -16 °С , в ночные часы столбик термометра опустится до -21 °С.

В субботу ясная погода, с утра около -25 °С , днем до -16 °С , ночью -24 °С .

В воскресенье утром солнечно и -24 °С , во второй половине дня потеплеет до -13 °С, пасмурно, ночью сохранится такая же температура.