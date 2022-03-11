Выходные в Тюмени будут морозными и солнечными

09:05 11 марта 2022
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В Тюмени сохраняется морозная и солнечная погода.

Сейчас в областной столице около -20 °С и дымка, солнечно, днем потеплеет до -16 °С , в ночные часы столбик термометра опустится до -21 °С.

В субботу ясная погода, с утра около -25 °С , днем до -16 °С , ночью -24 °С .

В воскресенье утром солнечно и -24 °С , во второй половине дня потеплеет до -13 °С, пасмурно, ночью сохранится такая же температура. 

Теги: прогноз погоды
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