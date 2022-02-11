В выходные в Тюмени потеплеет и пойдет снег

Потепление до -14 °С, пасмурную, а в субботу и снежную погоду обещают синоптики тюменцам на предстоящие выходные дни.

Сегодня, 11 февраля, в утренние часы солнечно и морозно: до -22 °С (по ощущениям -31 °С), после обеда облачно и около -17 °С

В субботу, 12 февраля, обильные снегопады, днем около -14 °С.

В воскресенье, 13 февраля, сохранится такая же температура, пасмурно, осадков не ожидается.