Тюмень за день: 10 февраля

В Тюмени продолжат развивать интеллектуальную транспортную систему города
В 2022 году Тюменская область на внедрение интеллектуальных транспортных систем из федерального бюджета получит 190 миллионов рублей. Часть из них будет направлена на закупку и монтаж 9 умных автобусных остановок в областной столице.
Александр Моор сохраняет медиапозиции
В федеральном рейтинге тюменский губернатор занимает 23 место и 4 строчку в рейтинге глав уральских регионов.
Автоинспекторы задержали в Тюмени водителя "Мерседеса" с подложным госномером
33-летний водитель, лишенный прав, пояснил, что ездит на машине матери с номерными знаками от машины отца, которые сейчас находятся на хранении после продажи автомобиля.
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