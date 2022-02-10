Тюмень за день: 10 февраля

В Тюмени продолжат развивать интеллектуальную транспортную систему города

В 2022 году Тюменская область на внедрение интеллектуальных транспортных систем из федерального бюджета получит 190 миллионов рублей. Часть из них будет направлена на закупку и монтаж 9 умных автобусных остановок в областной столице.

Александр Моор сохраняет медиапозиции

В федеральном рейтинге тюменский губернатор занимает 23 место и 4 строчку в рейтинге глав уральских регионов.

Автоинспекторы задержали в Тюмени водителя "Мерседеса" с подложным госномером

33-летний водитель, лишенный прав, пояснил, что ездит на машине матери с номерными знаками от машины отца, которые сейчас находятся на хранении после продажи автомобиля.