В Тюмени потеплеет и снова пойдет снег

Синоптики предполагают, что предстоящая неделя для тюменцев выдастся теплой, небольшой снег наиболее вероятен в среду, четверг и пятницу.

Сегодня, 31 января, еще морозно - днем до -14 °С, но во вторник уже потеплеет и в оставшиеся дни столбик термометра не будет опускаться ниже -10 °С.

Во вторник днем около -7 °С, в остальные дни - около -4-3 °С, в воскресенье похолодает до -7 °С и до -10 °С ночью.