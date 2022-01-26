Тюмень за день: 25 января

Моор посоветовал тюменцам перед взрывным ростом заражений коронавирусом обновить домашние аптечки

Губернатор рекомендовал все запастить противовирусными, жаропонижающими препаратами, лекарствами от боли в горле, сосудосуживающими каплями в нос и витамином С. ПО его словам, у него дома и у его родителей именно такой набор лекарств на случай ОРВИ.

Тюменский студсовет изучит тему создания городского кампуса для вузов и ссузов

В течение 2021 года Студсовет Тюменской области изучал жизнь и потребности студентов региона, проводил исследования по шести направлениям: образование, внеучебная деятельность, карьера, финансы, семья, жилье, было опрошено 5 100 респондентов.

Тюменские врачи с помощью ЭКМО вернули к жизни пациентку с коронавирусом

После выписки Ирине будет необходим курс реабилитации, а уже через полгода она будет чувствовать себя так же, как и до болезни.