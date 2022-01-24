В Тюмени первая половина недели обещает стать снежной

09:00 24 января 2022
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Снегопады различной интенсивности обещают тюменцам синоптики в начале недели и в воскресенье, больших морозов не ожидается. 

сегодня, 24 января, днем при переменной облачности до -8..-10°, ветер юго-западный, умеренный. Давление заметно выше нормы. Ближайшей ночью переменная облачность, небольшой снег, температура -11..13°. Давление немного выше нормы.

25 января в течение суток на фоне повышенного давления ожидается переменная облачность, сильный снег и туман; ночью -11..13°, днем -4..-6°, ветер западный, умеренный.

26 января ночью и днем -11..13°, ветер слабый.

27 января ночью -16..18°, днем -8..-10°, ветер южный, умеренный.

29 января, в течение суток ожидается переменная облачность, возможен туман; ночью -11..13°, днем -8..-10°, ветер юго-восточный, умеренный.

30 января, ожидается переменная облачность, небольшой снег, сильный туман; ночью и днем -10..12°, ветер слабый.

Теги: прогноз погоды
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