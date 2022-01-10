В предстоящую неделю морозов в Тюмени не ожидается

В начале недели переменная облачность, при прояснении в четверг может похолодать до –20 °С, к выходным потеплеет и пойдет снег.
По данным Фобос, сегодня днем ожидается переменная облачность, –9..–11°, ветер юго-западный, умеренный. Давление заметно выше нормы. Ближайшей ночью переменная облачность, температура –8..–10°. Давление немного выше нормы.
11 января в течение суток на фоне повышенного давления ожидается переменная облачность, ночью и днем –8..–10 °С, ветер слабый.
12 января малооблачная погода, ночью –15..–17 °С, днем –18..–20 °С, ветер слабый.
13 января ясная погода, ночью –22..–24 °С, днем –15..–17 °С, ветер южный, умеренный.
15 января в течение суток на фоне пониженного давления ожидается переменная облачность, ночью и днем –3..–5 °С, ветер южный, сильный, порывы до 16 м/с.
16 января переменная облачность, сильный снег, сильный туман; ночью –6..–8 °С, днем –4..–6 °С, ветер южный, умеренный.
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