В выходные в Тюмени будет морозно

В пятницу. 24 декабря, в Тюмени в течение дня небольшой снег и -11 °С, в выходные малооблачно и около -20 °С.

Сегодня днем облачно, небольшой кратковременный снег, днем воздух прогреется до -11 °С, ветер юго-западный, с порывами до 6 м/с.

В субботу, 25 декабря, ночью -20 °С, днем -19 °С, облачно с прояснениями, без осадков.

В воскресенье, 26 декабря, ночью похолодает до -24 °С, днем воздух прогреется до -18 °С, осадков не ожидается.