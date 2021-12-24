В выходные в Тюмени будет морозно

В пятницу. 24 декабря, в Тюмени в течение дня небольшой снег и -11 °С, в выходные малооблачно и около -20 °С.
Сегодня днем облачно, небольшой кратковременный снег, днем воздух прогреется до -11 °С, ветер юго-западный, с порывами до 6 м/с.
В субботу, 25 декабря, ночью -20 °С, днем -19 °С, облачно с прояснениями, без осадков.
В воскресенье, 26 декабря, ночью похолодает до -24 °С, днем воздух прогреется до -18 °С, осадков не ожидается.
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