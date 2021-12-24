В выходные в Тюмени будет морозно

09:15 24 декабря 2021
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В пятницу. 24 декабря, в Тюмени в течение дня небольшой снег и  -11 °С, в выходные малооблачно и около -20 °С.

Сегодня днем облачно, небольшой кратковременный снег, днем воздух прогреется до  -11 °С, ветер юго-западный, с порывами до 6 м/с. 

В субботу, 25 декабря, ночью -20 °С, днем -19 °С, облачно с прояснениями, без осадков. 

В воскресенье, 26 декабря, ночью похолодает до -24 °С, днем воздух прогреется до -18 °С, осадков не ожидается.

Теги: прогноз погоды
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