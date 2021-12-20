Тюмень за день: 20 декабря

18:30 20 декабря 2021
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Тюменские дорожники расчищают трассы и тротуары после обильного снегопада

За последние сутки в Тюмени выпало 21 % месячной нормы осадков.

Глава управы Центрального округа Тюмени возглавил дорожный департамент города

В должности руководителя управы он проработал менее месяца. 

Волонтеры передали 590 продуктовых наборов тюменцам с ВИЧ

В проекте "Сохраняя здоровье семьи" приняли участие 146 семей. Они получили 590 продуктовых наборов для взрослых и детей, а также наборы, содержащий антисептик, одноразовые маски и перчатки.

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