Солнечные выходные обещают тюменцам синоптики

Суббота и воскресенье в Тюмени будут солнечными и слегка морозными, осадков не ожидается.
Сегодня днем малооблачно, воздух прогреется до –6 °С, ветер с порывами до 612 м/с.
В субботу, 11 декабря, днем солнечно и около –12 °С, ночью похолодает до –15 °С.
В воскресенье, 12 декабря, в первой половине дня около –16 °С, после полудня потеплеет до –12 °С.
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