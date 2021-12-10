Солнечные выходные обещают тюменцам синоптики

09:15 10 декабря 2021
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Суббота и воскресенье в Тюмени будут солнечными и слегка морозными, осадков не ожидается.

Сегодня днем малооблачно, воздух прогреется до –6 °С, ветер с порывами до 612 м/с.

В субботу, 11 декабря, днем солнечно и около –12 °С, ночью похолодает до –15 °С.

В воскресенье, 12 декабря, в первой половине дня около –16 °С, после полудня потеплеет до –12 °С. 

Теги: прогноз погоды
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