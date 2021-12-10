Солнечные выходные обещают тюменцам синоптики

Суббота и воскресенье в Тюмени будут солнечными и слегка морозными, осадков не ожидается.

Сегодня днем малооблачно, воздух прогреется до –6 °С, ветер с порывами до 612 м/с.

В субботу, 11 декабря, днем солнечно и около –12 °С, ночью похолодает до –15 °С.

В воскресенье, 12 декабря, в первой половине дня около –16 °С, после полудня потеплеет до –12 °С.