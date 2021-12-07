ЛесПаркХоз научит сотрудников управляющих и сетевых компаний Тюмени правильно стричь деревья

Мастер-класс для сетевых, управляющих и других организаций, осуществляющих обрезку деревьев, проведут в Тюмени утром

9 декабря на парковке по ул. Максима Горького, 3, корп. 2.

"Специалисты Единого центра озеленения расскажут о видах, сроках и правилах проведения работ по обрезке зеленых насаждений, а также на практике продемонстрируют приёмы различных видов обрезки деревьев", - пояснили в МКУ "ЛесПаркХоз".