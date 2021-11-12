Солнечно и немного снежно будет в выходные в Тюмени

По данным Фобос, сегодня днем в областной столице ожидается малооблачная погода, -2..-4°, ветер юго-западный, умеренный. Атмосферное давление в пределах нормы.

Ближайшей ночью малооблачная погода, температура -3..-5°. Атмосферное давление в пределах нормы.

13 ноября малооблачно, днем -3..-5°, ветер слабый.

14 ноября возможен туман, небольшой снег, при переменной облачности днем до -4..-6°, ветер северный, умеренный.