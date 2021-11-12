Солнечно и немного снежно будет в выходные в Тюмени

09:15 12 ноября 2021
Мобильная версия страницыВерсия для печатиВерсия для печати

По данным Фобос, сегодня днем в областной столице ожидается малооблачная погода, -2..-4°, ветер юго-западный, умеренный. Атмосферное давление в пределах нормы.

Ближайшей ночью малооблачная погода, температура -3..-5°. Атмосферное давление в пределах нормы.

13 ноября малооблачно, днем -3..-5°, ветер слабый.

14 ноября возможен туман, небольшой снег, при переменной облачности днем до -4..-6°, ветер северный, умеренный.

Теги: прогноз погоды
NewsProm.ru

У вас есть уникальная новость? Вы можете сообщить о ней миру через NewsProm.ru

Отправить новость, фото, видео

или отправьте на e-mail: edit@newsprom.ru

Отправить новость:

Все новости

Больше новостей

Выбор редакции

Архив новостей

Декабрь, 2021