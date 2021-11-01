В Тюмени похолодает до −11°С

В первой половине недели, по данным Фобос, ожидается похолодание до −11°С и ясная погода, плюсовая температура, "вернется" лишь в выходные и будет сопровождаться дождем и снегом.

Сегодня днем ожидается переменная облачность, небольшой снег, -1..-3°, ветер северный, умеренный. Атмосферное давление в пределах нормы. Ближайшей ночью ясная погода, температура -8..-10°. Давление немного выше нормы.

2 ноября днем -6..-8°, ветер северный, умеренный.

3 ноября в течение суток на фоне высокого атмосферного давления ожидается переменная облачность, ночью -9..-11°, днем -4..-6°, ветер юго-западный, умеренный.

4 ноября малооблачно, ночью -3..-5°, днем -1..+1°, ветер западный, умеренный.

6 и 7 ноября при переменной облачности возможны небольшой дождь, сильный туман. В субботу ночью и днем +1..+3°, ветер юго-западный, сильный, порывы до 15 м/с, в воскресенье потеплеет до +2..+4°, ветер юго-западный, умеренный.