В выходные в Тюмени облачно и небольшой снег

Сегодня днем ожидается ясная погода, -2..-4°, ветер северо-западный, умеренный. Атмосферное давление в пределах нормы. . Ближайшей ночью малооблачная погода, температура -4..-6°. Давление немного выше нормы.

30 октября в течение суток ожидается переменная облачность, небольшой снег, возможен туман. Ночью -4..-6°, днем -1..-3°, ветер юго-западный, сильный, порывы до 14 м/с.

31 октября переменная облачность, ночью 0..-2°, днем -2..-4°, ветер слабый.

Начало следующей недели тоже будет прохладным. 1 ноября в течение суток ожидается переменная облачность, небольшой снег; ночью и днем +3..+5°, сильный западный ветер с порывами до 14 м/с. 2 ноября малооблачная погода, ночью и днем -7..-9°, ветер северный, умеренный.