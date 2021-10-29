В выходные в Тюмени облачно и небольшой снег

Сегодня днем ожидается ясная погода, -2..-4°, ветер северо-западный, умеренный. Атмосферное давление в пределах нормы. . Ближайшей ночью малооблачная погода, температура -4..-6°. Давление немного выше нормы.
30 октября в течение суток ожидается переменная облачность, небольшой снег, возможен туман. Ночью -4..-6°, днем -1..-3°, ветер юго-западный, сильный, порывы до 14 м/с.
31 октября переменная облачность, ночью 0..-2°, днем -2..-4°, ветер слабый.
Начало следующей недели тоже будет прохладным. 1 ноября в течение суток ожидается переменная облачность, небольшой снег; ночью и днем +3..+5°, сильный западный ветер с порывами до 14 м/с. 2 ноября малооблачная погода, ночью и днем -7..-9°, ветер северный, умеренный.
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