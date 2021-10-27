Тюменцев предупредили о шквалистом ветре, гололеде и небольшом снегопаде

17:37 27 октября 2021
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В ночь на четверг, 28 октября, в регионе ожидается понижение температуры до -6 ºС, местами небольшой снег, ветер юго-западный, южный 5-10 м/с.

Днем воздух прогреется до +1-+5 ºС, возможны осадки в виде снега и дождя, ветер юго-западный, западный 8-13 м/с, в отдельных районах порывы до 18 м/с. 

Местное управление МЧС, опубликовавшее прогноз погоды от Тюменского ЦГМС, сообщило, что погодные условия неблагоприятные, и посоветовало жителям региона быть внимательными на автодорогах, воздержаться от дальних поездок, а также надевать обувь и одежду соответствующую погодным условиям.

Напомним, в первый гололед только в Тюмени травмы различной тяжести получили более сотни пешеходов. 

Теги: МЧС , прогноз погоды
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