Тюменцев предупредили о шквалистом ветре, гололеде и небольшом снегопаде

В ночь на четверг, 28 октября, в регионе ожидается понижение температуры до -6 ºС, местами небольшой снег, ветер юго-западный, южный 5-10 м/с.

Днем воздух прогреется до +1-+5 ºС, возможны осадки в виде снега и дождя, ветер юго-западный, западный 8-13 м/с, в отдельных районах порывы до 18 м/с.

Местное управление МЧС, опубликовавшее прогноз погоды от Тюменского ЦГМС, сообщило, что погодные условия неблагоприятные, и посоветовало жителям региона быть внимательными на автодорогах, воздержаться от дальних поездок, а также надевать обувь и одежду соответствующую погодным условиям.

Напомним, в первый гололед только в Тюмени травмы различной тяжести получили более сотни пешеходов.