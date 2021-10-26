Тюмень за день: 25 октября

Роспотребнадзор рассказал, к какой дате тюменцы обязаны вакцинироваться против коронавируса
Непривитых начнут отстранять от работы с 12 ноября - если нет ни одной прививки, и с 3 декабря - если вакцинация не завершена, говорится на сайте РПН.
Суд обязал тюменку в Instagram признаться, что она оклеветала бывшего мужа
Женщина постила в соцсеть, по словам пострадавшего, порочащую его честь и достоинство информацию.
Парковки в квадрате улиц Челюскинцев – Герцена – Профсоюзной – Советской в Тюмени к декабрю станут платными
По мнению администрации города, это решит проблему загруженности улиц в центре Тюмени.
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