Тюмень за день: 25 октября

Роспотребнадзор рассказал, к какой дате тюменцы обязаны вакцинироваться против коронавируса

Непривитых начнут отстранять от работы с 12 ноября - если нет ни одной прививки, и с 3 декабря - если вакцинация не завершена, говорится на сайте РПН.

Суд обязал тюменку в Instagram признаться, что она оклеветала бывшего мужа

Женщина постила в соцсеть, по словам пострадавшего, порочащую его честь и достоинство информацию.

Парковки в квадрате улиц Челюскинцев – Герцена – Профсоюзной – Советской в Тюмени к декабрю станут платными

По мнению администрации города, это решит проблему загруженности улиц в центре Тюмени.