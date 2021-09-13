В Тюмени установилась осенняя погода

Самым теплым днем на предстоящей неделе будет среда. По прогнозам синоптиков, в этот день максимальная температура воздуха до +21 ºС. В остальные дни будет преимущественно прохладно, возможны дожди.

Понедельник пройдет без осадков, при переменной облачности днем до +11, ночью не выше +3. Во вторник потеплеет до +16, но пасмурно и дождь.

В среду переменная облачность, возможен небольшой дождь, днем до +21, вечером около +11.

В четверг вновь похолодает: днем не выше +12. Далее похолодание продолжится и в воскресенье даже днем будет всего лишь около +7.