Тюмень за день: 13 сентября

В Тюмени назвали лучших работников молодёжной политики

В финале конкурса участвовали 50 человек. Победителей определяли в пяти номинациях, в каждой из которых выявили тройку сильнейших.

Тюменцы в городском лесу высадили 16 тысяч саженцев сосны

В городском лесу в районе Верхнего Бора тюменцы в выходные заложили "Сад памяти": на поляне в четыре гектара они высадили 16 тысяч сеянцев сосны.

В тюменские дома начали подавать тепло

Запуск теплоснабжения произведут поэтапно в течение шесть дней из-за технологических особенностей системы теплоснабжения города. В первую очередь тепло дадут в детсады, школы, медучреждения