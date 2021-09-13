Тюмень за день: 13 сентября

В Тюмени назвали лучших работников молодёжной политики
В финале конкурса участвовали 50 человек. Победителей определяли в пяти номинациях, в каждой из которых выявили тройку сильнейших.
Тюменцы в городском лесу высадили 16 тысяч саженцев сосны
В городском лесу в районе Верхнего Бора тюменцы в выходные заложили "Сад памяти": на поляне в четыре гектара они высадили 16 тысяч сеянцев сосны.
В тюменские дома начали подавать тепло
Запуск теплоснабжения произведут поэтапно в течение шесть дней из-за технологических особенностей системы теплоснабжения города. В первую очередь тепло дадут в детсады, школы, медучреждения
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