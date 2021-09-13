Тюмень за день: 13 сентября

18:15 13 сентября 2021
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В Тюмени назвали лучших работников молодёжной политики

В финале конкурса участвовали 50 человек. Победителей определяли в пяти номинациях, в каждой из которых выявили тройку сильнейших.

Тюменцы в городском лесу высадили 16 тысяч саженцев сосны

В городском лесу в районе Верхнего Бора тюменцы в выходные заложили "Сад памяти": на поляне в четыре гектара они высадили 16 тысяч сеянцев сосны.

В тюменские дома начали подавать тепло

Запуск теплоснабжения произведут поэтапно в течение шесть дней из-за технологических особенностей системы теплоснабжения города. В первую очередь тепло дадут в детсады, школы, медучреждения

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