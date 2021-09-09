Питьевые йогурты "Золотые луга" повысят иммунитет и зарядят хорошим настроением

Фото: пресс-служба АО "Золотые луга"

С приходом осени многие отмечают появление усталости, сонливости, упадка сил и настроения. Чтобы оставаться бодрыми и защитить свой организм от нападок межсезонных вирусов, стоит следовать режиму дня, сохранять умеренную физическую нагрузку и сбалансированно питаться. Питьевой йогурт может стать отличным дополнением к завтраку, полднику или перекусом в течение дня.

Питьевой йогурт - это молочный продукт, который содержит гораздо меньшее количество лактозы, чем в молоке, и потому его могут употреблять в пищу люди, которые не могут пить обычное молоко из-за непереносимости лактозы. Также этот напиток улучшает работу желудочно-кишечного тракта и микрофлору кишечника, способствует наилучшему усвоению полезных микроэлементов (кальция и др.), повышает иммунитет и помогает восстановить слизистую оболочку кишечника после кишечных инфекций или приёма антибиотиков.

Компания "Золотые луга", один из крупнейших производителей молочной продукции в Сибири и на Урале, в 2021 году выпустил новинку – питьевой йогурт в семейной упаковке. В коллекции сейчас три необычных для этого продукта вкуса: "Лимонный пай", "Черничный пирог" и "Печеное яблоко-корица". Кисломолочные напитки изготовлены из натурального сырья, без добавления искусственных добавок и консервантов. Благодаря соблюдению технологий производства йогурты не только вкусный и питательный, но и полезный.

"Печеное яблоко-корица" - это вкус традиционного десерта, дарит нотки сладости и легкости. Ежедневное употребление этого йогурта способствует быстрому восстановлению сил, покрывает потребности организма в жизненно важных аминокислотах, солях кальция и других веществах. Укрепляется иммунитет, нормализуется уровень холестерина в крови. Благодаря наличию бактерий питьевой йогурт очень легко и просто переваривается организмом.

"Лимонный пай" имеет освежающий, сочный, новый вкус. В лимоне содержится витамин С, который укрепляет иммунную систему человека, а также предохраняет её от вирусов и бактерий. Такой кисломолочный продукт регулирует обмен веществ и выводит токсины.

Йогурт "Черничный пирог" имеет нежный вкус свежих ароматных ягод. Черника благоприятно влияет на зрение, полезна для желудка, кишечника и является противовоспалительным средством. Отлично подойдет на завтрак для заправки гранолы или легкого перекуса на полдник.

Новые йогурты десертной коллекции выпускаются в удобной ПЭТ-бутылке с ярким дизайном. Продукты разрабатывали максимально тщательно, чтобы найти именно тот вкус, который нравится потребителям. Для этого компания проводила фокус-группы с дегустациями.

Найти кисломолочные напитки местного производителя можно в крупных торговых сетях: "Монетка", "Ашан", "Перекресток", "Лента", а также в розничных магазинах.

АО "Золотые луга" основано в 1998 году. Молочная продукция компании производится только из натурального молока. Все сырье проходит строгий контроль качества и своевременно охлаждается, поэтому соответствует всем современным требованиям к производству молочной продукции. Четкий контроль температурного режима ведется на всей цепочке от поставщиков молока до точек продаж, включая каждый грузовой автомобиль.

Компания "Золотые луга" автоматизировала логистику на базе системы WMS для 1С, функционал которой был адаптирован под особенности предприятия. Благодаря автоматизации, продукция хранится в ячейках, а не хаотично, оптимизированы время и маршрут комплектовщиков при сборке заказа, выстроена ротация по видам продукции и срокам.

В 2021 году компания "Золотые луга" расширила ассортимент кисломолочной продукции, выпустив десертную коллекцию питьевых йогуртов. Напитки обладают уникальными вкусами, которые производитель выбрал на основе мнения потребителей.

В 2022 году филиал АО "Золотые луга" – молочный комбинат "Ситниковский" – отметит 90-летний юбилей. Завод является одним из старейших предприятий Тюменской области.