На неделе в Тюмени до плюс тридцати градусов

Самыми жаркими днями станут выходные.

Сегодня, 16 августа, в Тюмени днем до плюс двадцати семи градусов, переменная облачность и без осадков, во вторник, 17 августа, в городе до плюс двадцати девяти градусов, дождя также не предвидится.

В среду, 18 августа, в городе до плюс двадцати пяти градусов, вероятен небольшой дождь с грозой, в четверг, 19 августа, до плюс двадцати четырех градусов и без осадков.

В пятницу, 20 августа, в Тюмени до плюс двадцати семи градусов, а в выходные, 21 и 22 августа, до плюс тридцати градусов.