Топ развлекательных сайтов Рунета от "Русской компании"

Остался позади наполненный розыгрышами и шутками День смеха, 1 апреля. Но хочется, чтобы в жизни всегда, а не только по праздникам было место для позитива, радости, оптимизма, самоиронии и искренней улыбки.

К счастью, на просторах российского сегмента Интернета есть множество сайтов, на которые можно зайти в любой момент, чтобы поднять себе настроение. Небольшой обзор таких ресурсов предлагает вашему вниманию "Русская компания".

Начнем с более-менее свежего. Сравнительно недавно в Интернете появилась Neural Meduza. Изначально проект стартовал в Twitter, но теперь захватывает и другие соцсети. Это нейросеть, которая генерирует забавные заголовки на основе реальных. Здесь можно прочитать, например, о том, что в "Мавзолее Ленина обнаружили труп", "Госдума приняла закон о запрете вареников", а "Котят предложили штрафовать за отказ стать роботами". Фантазия нейросети неувядаема, а самое интересное, что отдельные смешные заголовки очень трудно не отличить от реально возможных.

Pikabu – русскоязычный аналог сайта Reddit, который построен на основе обмена интересной, полезной или смешной информацией между пользователями. Опубликовать здесь информацию может любой человек. Правда, придется стерпеть оценку другими членами сообщества. Зато можно попасть в новости.

Сайт "Фишки.Нет" - выглядит страшно, но всё еще может порадовать и юмором, и серьезными материалами, и добротными горячими дискуссиями. Имеет официальные мобильные приложения для Android и iOS и является аналогом англоязычного BuzzFeed. Наполнением главной страницы сайта занимается целая команда редакторов, но большую часть контента создают сами пользователи.

Акинатор – древний, как мир, сайт, где нужно переиграть джинна. Пользователь загадывает вымышленного персонажа или реальную личность, а джинн, задавая наводящие вопросы, будет пытаться угадать, кто это. И ведь почти всегда прав! В попытках переиграть коварного Акинатора можно потратить незаметно для себя немало времени.

Comedy Club и КВН.ru. Ресурсы таких разных проектов, ставящих своей главной целью одно – поднять вам настроение. Первый содержит списки резидентов и проектов шоу, новости Comedy Club, интервью с артистами и много юмора. А второй является полнейшим путеводителем практически по всем вехам, командам и номерам "Клуба весёлых и находчивых".

Любителям логических игр придется по душе сайт Logic-games.spb.ru. На самом деле, подобных ресурсов – великое множество. Конкретно этот отличается приличным выбором: от морского боя и балды до пасьянсов и покера – а также большим онлайном, что важно, ведь играть можно не только с компьютером, но и с живыми людьми. И всё абсолютно бесплатно, а для регистрации не требуется даже указывать свои социальные сети, если вы не хотите их раскрывать.

Также на логических задачках специализируется сайт Nazva. Здесь есть всё: от загадок для детей и ребусов до сложных головоломок и вопросов в стиле игры "Что? Где? Когда?". Кстати, база вопросов "Что? Где? Когда?", а заодно "Брейн-ринга", "Своей игры" и "Эрудит-квартета" тоже есть в открытом доступе – на сайте db.chgk.info.

Gamebomb – крупнейший на постсоветском пространстве сайт по компьютерным играм. Здесь есть и база игр, и трейлеры, и обзоры, и отзывы, и энциклопедии, и даже база бесплатных игр на различные платформы. А хороший онлайн делает возможным живые обсуждения и быстрый поиск ответов на интересующие вопросы.

В общем, выбирайте, в каком уголке Интернета вы хотите весело провести время, а о скорости и качестве соединения позаботится "Русская компания". Провайдер поставляет услуги в Тюмени и Тюменском районе, как в многоквартирные, так и в частные дома.

Уточнить информацию по тарифам, оставить заявку на подключение и проверить наличие технической возможности подключения по тому или иному адресу можно на сайте "Русской компании". Также задать интересующие вопросы можно по телефону: 39-00-39.