В Тюмени возможны ночные заморозки

17:30 09 сентября 2020
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10 сентября 2020 года на юге Тюменской области местами  возможны заморозки в приземном слое от 0 до -5°. Об этом сообщает тюменский филиал ФГБУ "Обь-Иртышское УГМС".

Региональное управление МЧС советует жителям области следить за прогнозами синоптиков, планировать свою деятельность с учётом ожидаемых метеоявлений и прислушиваться к рекомендациям специалистов по безопасности жизнедеятельности.

Теги: прогноз погоды
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