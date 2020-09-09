В Тюмени возможны ночные заморозки

10 сентября 2020 года на юге Тюменской области местами возможны заморозки в приземном слое от 0 до -5°. Об этом сообщает тюменский филиал ФГБУ "Обь-Иртышское УГМС".

Региональное управление МЧС советует жителям области следить за прогнозами синоптиков, планировать свою деятельность с учётом ожидаемых метеоявлений и прислушиваться к рекомендациям специалистов по безопасности жизнедеятельности.