На улице 50 лет ВЛКСМ ограничат движение

14:17 26 августа 2020
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В Тюмени по улице 50 лет ВЛКСМ на участке от пересечения с улицей Максима Горького до пересечения с улицей Салтыкова-Щедрина с 27 по 31 августа будет прекращено движение транспорта. Там пройдет капитальный ремонт теплосетей, сообщает департамент дорожной инфраструктуры и транспорта администрации города Тюмени.

Участников дорожного движения просят обращать внимание на дорожные знаки и заранее планировать маршрут. Объехать перекрытый участок можно по улицам М. Горького, ул. М Тореза.

Теги: ограничение движения
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