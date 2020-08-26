На улице 50 лет ВЛКСМ ограничат движение

В Тюмени по улице 50 лет ВЛКСМ на участке от пересечения с улицей Максима Горького до пересечения с улицей Салтыкова-Щедрина с 27 по 31 августа будет прекращено движение транспорта. Там пройдет капитальный ремонт теплосетей, сообщает департамент дорожной инфраструктуры и транспорта администрации города Тюмени.
Участников дорожного движения просят обращать внимание на дорожные знаки и заранее планировать маршрут. Объехать перекрытый участок можно по улицам М. Горького, ул. М Тореза.
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