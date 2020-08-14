В выходные в Тюмени пасмурно и небольшой дождь

По данным Гидрометцентра, в субботу и воскресенье в областной столице облачно, временами возможен небольшой дождь. Теплом эти дни тоже не порадуют.
15 августа днем до +19 °С, при северо-восточном ветре до 3 м/с, ночью около +9 °С. 16 августа восточный ветер усилится до 6 м/с, днем до +18 °С, ночью +12 °С.
Сегодня, 14 августа, облачно, днем воздух прогреется до +18 °С, дождей синоптики не обещают. Ночью похолодает до +7 °С, без осадков.
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