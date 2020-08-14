В выходные в Тюмени пасмурно и небольшой дождь

09:00 14 августа 2020
Мобильная версия страницыВерсия для печатиВерсия для печати
sun9-34.userapi.com

По данным Гидрометцентра, в субботу и воскресенье в областной столице облачно, временами возможен небольшой дождь. Теплом эти дни тоже не порадуют.

15 августа днем до +19 °С, при северо-восточном ветре до 3 м/с, ночью около +9 °С. 16 августа восточный ветер усилится до 6 м/с, днем до +18 °С, ночью +12 °С.

Сегодня, 14 августа, облачно, днем воздух прогреется до +18 °С, дождей синоптики не обещают. Ночью похолодает до +7 °С, без осадков.

Теги: прогноз погоды
NewsProm.ru

У вас есть уникальная новость? Вы можете сообщить о ней миру через NewsProm.ru

Отправить новость, фото, видео

или отправьте на e-mail: edit@newsprom.ru

Отправить новость:

Все новости

Больше новостей

Выбор редакции

Архив новостей

Сентябрь, 2020