В микрорайоне Плеханово новый детсад построят в 2021 году

17:25 20 апреля 2020
Мобильная версия страницыВерсия для печатиВерсия для печати
Фото: pixabay.com

Заключен контракт на строительство детского сада на улице Кремлевской в микрорайоне Плеханово в Тюмени. Детский сад проектной мощностью 260 мест рассчитан на 14 групп, включая ясельную. Срок окончания строительства по контракту — третий квартал 2021 года.

Строительством объекта займется ООО "Завод ЖБИ-3", вскоре подрядчик приступит к подготовительным работам на участке.

Теги: детский сад , строительство
NewsProm.ru

У вас есть уникальная новость? Вы можете сообщить о ней миру через NewsProm.ru

Отправить новость, фото, видео

или отправьте на e-mail: edit@newsprom.ru

Отправить новость:

Все новости

Больше новостей

Выбор редакции

Архив новостей

Май, 2020