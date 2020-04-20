В микрорайоне Плеханово новый детсад построят в 2021 году

Заключен контракт на строительство детского сада на улице Кремлевской в микрорайоне Плеханово в Тюмени. Детский сад проектной мощностью 260 мест рассчитан на 14 групп, включая ясельную. Срок окончания строительства по контракту — третий квартал 2021 года.
Строительством объекта займется ООО "Завод ЖБИ-3", вскоре подрядчик приступит к подготовительным работам на участке.
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