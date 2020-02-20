В Тобольске продавец сетевого магазина тайно сбывал партии алкоголя

В Тобольске в полицию с заявлением о хищении обратился представитель крупного сетевого магазина. При инвентаризации торговой точки была выявлена недостача алкогольной продукции.

Как было установлено, к хищению товара был причастен 24-летний сотрудник магазина. В течение месяца молодой человек выносил из подсобного помещения коробки с алкоголем, а потом перепродавал их по цене ниже рыночной. Сумма ущерба составила более 73 тысяч рублей.

В отношении тоболяка возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.160 УК РФ "Присвоение или растрата".