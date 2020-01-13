На неделе в Тюмени плюсовая температура

09:25 13 января 2020
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Существенное потепление ожидается к пятнице.

Сегодня, 13 января, в Тюмени днем температура воздуха составит –6°C...–4°C, вероятны осадки в виде снега. Аналогичная погода и во вторник, 14 января.

В среду, 15 января, в городе днем –10°C...–8°C, к вечеру похолодает до –15°C.

В четверг, 16 января, потеплеет до –3°C, ожидается сильный снег.

В пятницу, 17 января, днем до +2°C, снег с дождем и мокрый снег.

В субботу и воскресенье, 18 и 19 января, в дневное время суток –7°C...–3°C.

Теги: погода
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