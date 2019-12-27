На выходных в Тюмени вновь пойдет снег

10:30 27 декабря 2019
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Осадки и похолодание обещают тюменцам на ближайшие дни.

Сегодня, 27 декабря, в городе пасмурно и временами небольшой снег, температура воздуха –13°C...–11°C.

В субботу, 28 декабря, пасмурно и небольшой снег в течение всего дня, температура воздуха составит –13°C...–11°C.

В воскресенье, 29 декабря, в первой половине дня –15°C...–13°C и снег, к вечеру похолодает до –19°C...–23°C. 

Теги: погода
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