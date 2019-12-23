В Тюмени потеплеет до –3ºC

09:20 23 декабря 2019
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Однако к концу недели ожидается существенное похолодание.

Сегодня, 23 декабря, в Тюмени, в первой половине дня –16ºC...–12ºC, к вечеру –8ºC...–5ºC.

Во вторник и среду, 24 и 25 декабря, в городе в дневное время суток –5ºC...–3ºC, в четверг, 26 декабря, –9ºC...–7ºC, снег. В пятницу, 27 декабря, –11ºC...–9ºC, также небольшой снег.

В субботу, 28 декабря, –15ºC...–12ºC, пасмурно и без осадков, в воскресенье, 29 декабря, –18ºC...–16ºC, преимущественно без осадков.

Теги: погода
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