Неделя в Тюмени будет снежной

09:25 16 декабря 2019
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Пасмурную погоду и небольшие осадки обещают синоптики на большую часть недели.

Сегодня, 16 декабря, в городе днем –13ºC...–11ºC, пасмурно, без осадков. Во вторник, 17 декабря, чуть теплее, в дневное время  –9ºC...–7ºC.

Со среды по субботу, с 18 по 21 декабря, в Тюмени преимущественно пасмурно, небольшой снег, температура воздуха в дневные часы составит –12ºC...–9ºC.

В воскресенье, 22 декабря, в областном центре чуть похолодает: днем –16ºC...–4ºC, без осадков.

Теги: погода
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