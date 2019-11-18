Тюменцев ждет резкое похолодание

Температура воздуха существенно понизится уже к вечеру 18 ноября.
Сегодня в Тюмени днем –5ºC...–11ºC. В вечернее время похолодает до –17ºC, ночью — –21ºC...–23ºC.
Во вторник, 19 ноября, в дневное время суток до –24ºC, в среду, 20 ноября, –22ºC...–19ºC.
В четверг, 21 ноября, в областном центре потеплеет — –15ºC...–12ºC, в пятницу, 22 ноября, –11ºC...–8ºC.
В субботу и воскресенье, 23 и 24 ноября, в городе днем –4ºC...–2ºC, снег.
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