Тюменцев ждет резкое похолодание

Температура воздуха существенно понизится уже к вечеру 18 ноября.

Сегодня в Тюмени днем –5ºC...–11ºC. В вечернее время похолодает до –17ºC, ночью — –21ºC...–23ºC.

Во вторник, 19 ноября, в дневное время суток до –24ºC, в среду, 20 ноября, –22ºC...–19ºC.

В четверг, 21 ноября, в областном центре потеплеет — –15ºC...–12ºC, в пятницу, 22 ноября, –11ºC...–8ºC.

В субботу и воскресенье, 23 и 24 ноября, в городе днем –4ºC...–2ºC, снег.