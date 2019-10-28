В Тюмени похолодает

09:15 28 октября 2019
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Фото: pixabay.com

На неделе синоптики обещают до –8ºC в дневное время суток.

Сегодня, 28 октября, в городе до +10ºC, вероятен небольшой дождь, порывы ветра могут достигать 23 м/с.

Во вторник и среду, 29 и 30 октября, днем около –1ºC, вероятен небольшой снег. Аналогичная температура воздуха и в четверг, 31 октября, прогнозируется сильный снегопад.

В пятницу, 1 ноября, в течение дня –3ºC...–7ºC, небольшой снег. В выходные, 2 и 3 ноября, днем до –8ºC, в ночное время суток –15ºC, также возможен небольшой снег.

Теги: погода
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