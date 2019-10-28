В Тюмени похолодает

На неделе синоптики обещают до –8ºC в дневное время суток.
Сегодня, 28 октября, в городе до +10ºC, вероятен небольшой дождь, порывы ветра могут достигать 23 м/с.
Во вторник и среду, 29 и 30 октября, днем около –1ºC, вероятен небольшой снег. Аналогичная температура воздуха и в четверг, 31 октября, прогнозируется сильный снегопад.
В пятницу, 1 ноября, в течение дня –3ºC...–7ºC, небольшой снег. В выходные, 2 и 3 ноября, днем до –8ºC, в ночное время суток –15ºC, также возможен небольшой снег.
У вас есть уникальная новость? Вы можете сообщить о ней миру через NewsProm.ruОтправить новость, фото, видео
или отправьте на e-mail: edit@newsprom.ru