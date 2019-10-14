На неделе в Тюмени снег и дожди

Синоптики обещают похолодание во второй половине недели.

Сегодняшний день, 14 октября, станет самым теплым. Днем максимальная температура воздуха составит +11ºC, вероятны дожди. Во вторник, 15 октября, в Тюмени +7ºC...+9ºC, возможны небольшие осадки.

В среду и четверг, 16 и 17 октября, максимум +4ºC, не исключены осадки в виде дождя.

В пятницу, 18 октября, в городе пасмурно и снег, дневная температура воздуха составит +1ºC.

На выходных в Тюмени в дневные часы -1ºC...+1ºC, вероятен небольшой снег.