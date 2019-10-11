На выходных в Тюмени пасмурно и до +11ºC

Ближайшие дни в Тюмени будут пасмурными, не обойдется без дождей.

Сегодня, 11 октября, по прогнозу синоптиков, в городе дневная температура воздуха составит +9ºC...+11ºC, осадков не предвидится. В субботу, 12 октября, погода будет аналогичной, в течение дня пасмурно.

В воскресенье, 13 октября, в областном центре максимум до +9ºC, в первой половине дня — дожди.