На выходных в Тюмени пасмурно и до +11ºC

09:20 11 октября 2019
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Ближайшие дни в Тюмени будут пасмурными, не обойдется без дождей.

Сегодня, 11 октября, по прогнозу синоптиков, в городе дневная температура воздуха составит +9ºC...+11ºC, осадков не предвидится. В субботу, 12 октября, погода будет аналогичной, в течение дня пасмурно.

В воскресенье, 13 октября, в областном центре максимум до +9ºC, в первой половине дня — дожди.

Теги: погода
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