В Тюмени на неделе сохранится теплая погода

Синоптики обещают тепло на ближайшие дни, правда, без дождя не обойдется.

Сегодня, 7 октября, в Тюмени +16°C...+18°C, ясно, аналогичная погода завтра, 8 октября.

В среду, 9 октября, в областном центре максимальная дневная температура +13°C, переменная облачность. В четверг, 10 октября, пасмурно и дождь, похолодает до +9°C.

11 и 12 октября в городе +8°C...+11°C, вероятны небольшие дожди. В воскресенье, 13 октября, вновь до +11°C, без осадков.