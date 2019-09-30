На неделе в Тюмени до +17°C

В областном центре существенно потеплеет к концу недели.
В ближайшие три дня, с 30 сентября по 2 октября, в городе дневная температура воздуха составит +9°C...+11°C, без осадков.
В четверг, 3 октября, в Тюмени до +14°C, вероятен небольшой дождь.
В пятницу и субботу, 4 и 5 октября, в городе максимальная дневная температура +17°C, ясно и без осадков.
В воскресенье, 6 октября, +12°C...+14°C, дождей не предвидится.
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