На неделе в Тюмени до +17°C

В областном центре существенно потеплеет к концу недели.

В ближайшие три дня, с 30 сентября по 2 октября, в городе дневная температура воздуха составит +9°C...+11°C, без осадков.

В четверг, 3 октября, в Тюмени до +14°C, вероятен небольшой дождь.

В пятницу и субботу, 4 и 5 октября, в городе максимальная дневная температура +17°C, ясно и без осадков.

В воскресенье, 6 октября, +12°C...+14°C, дождей не предвидится.