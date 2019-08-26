В Тюмени похолодает до +9ºC

Синоптики прогнозируют ощутимое похолодание на вторую половину недели.
Понедельник, 26 августа, станет самым теплым днем на неделе. По прогнозу, в Тюмени до +18ºC, вероятны небольшие осадки.
Со вторника по четверг, с 27 по 29 августа, в городе +13ºC...+15ºC, возможны небольшие дожди.
В пятницу, 30 августа, в городе максимум +10ºC, аналогичная погода в субботу, 31 августа. В воскресенье, 1 сентября, в Тюмени пасмурно, максимальная дневная температура +9ºC.
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