В Тюмени задержатся дожди

Частые дожди на первую половину этой недели обещают синоптики.
Сегодня, 22 июля, по югу Тюменской области местами ожидается сильный ливень, очень сильный дождь, грозы, град, усиление ветра порывами до 18–23 м/с. Температура воздуха днем составит +20ºC.
Во вторник, 23 июля, в Тюмени до +19ºC и вновь сильные дожди с грозами. 24 июля станет теплее — до +25ºC, также вероятны небольшие дожди. 25 июля, в четверг, возможен небольшой дождь и до +21ºC.
26 июля, в пятницу, осадки временно прекратятся. Синоптики обещают переменную облачность и до +24ºC, в субботу, 27 июля, погода аналогичная. В воскресенье, 28 июля, в Тюмень вернутся дожди. Осадки пройдут во второй половине дня, максимальная дневная температура +24ºC.
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