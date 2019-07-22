В Тюмени задержатся дожди

09:22 22 июля 2019
Мобильная версия страницыВерсия для печатиВерсия для печати
Фото: pixabay.com

Частые дожди на первую половину этой недели обещают синоптики.

Сегодня, 22 июля, по югу Тюменской области местами ожидается сильный ливень, очень сильный дождь, грозы, град, усиление ветра порывами до 18–23 м/с. Температура воздуха днем составит +20ºC.

Во вторник, 23 июля, в Тюмени до +19ºC и вновь сильные дожди с грозами. 24 июля станет теплее — до +25ºC, также вероятны небольшие дожди. 25 июля, в четверг, возможен небольшой дождь и до +21ºC.

26 июля, в пятницу, осадки временно прекратятся. Синоптики обещают переменную облачность и до +24ºC, в субботу, 27 июля, погода аналогичная. В воскресенье, 28 июля, в Тюмень вернутся дожди. Осадки пройдут во второй половине дня, максимальная дневная температура +24ºC.

Теги: погода
NewsProm.ru

У вас есть уникальная новость? Вы можете сообщить о ней миру через NewsProm.ru

Отправить новость, фото, видео

или отправьте на e-mail: edit@newsprom.ru

Отправить новость:

Все новости

Больше новостей

Выбор редакции

Архив новостей

Август, 2019