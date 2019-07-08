В Тюмень придет жара — синоптики обещают до +34°C

Со среды в Тюмень придет жаркая погода, на выходных ожидаются температуры выше +30°C.

Сегодня, 8 июля, в городе максимум до +20°C, вероятны осадки с грозами в течение дня. Во вторник, 9 июля, в Тюмени также возможны небольшие дожди и до +22°C.

В среду в городе облачно, без осадков, температура воздуха составит +27°C...+29°C. В четверг, 11 июля, в Тюмени максимум +27°C, во второй половине дня возможен небольшой дождь. В пятницу, 12 июля, +26°C и ясно.

На субботу синоптики прогнозируют до +32°C, на воскресенье, 14 июля, до +34°C. Осадков не предвидится.