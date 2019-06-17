Тюменцам опять обещают дожди

09:20 17 июня 2019
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Фото: pixabay.com

На этой неделе в Тюмени будет чуть теплее, однако синоптики вновь прогнозируют частые осадки.

Сегодня, 17 июня, в городе до +15ºC, в течение дня малооблачно и пасмурно, возможны небольшие дожди. Во вторник, 18 июня, сохранится такая же погода, а вот в среду, 19 июня, в Тюмени потеплеет до +19ºC, однако вновь пасмурно и малооблачно, не исключены небольшие осадки.

В четверг, 20 июня, максимальная дневная температура +18ºC и целый день дожди, в том числе с грозами. В пятницу, 21 июня, до +20ºC, небольшие осадки днем и сильный ветер — до 15 м/с. 

В субботу, 22 июня, немного похолодает. Синоптики обещают +13ºC...+15ºC, преимущественно пасмурно, днем дождь. В воскресенье, 23 июня, в Тюмени до +22ºC, весь день дожди с грозами.

Теги: погода
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