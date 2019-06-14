На юге Тюменской области ожидаются заморозки

По информации Тюменского гидрометцентра, на юге Тюменской области с 14 по 16 июня местами ожидаются заморозки на почве и в приземном слое до 0ºC...-2ºC.

В связи с этим повышается риск повреждения и гибели сельскохозяйственных культур и садовых растений.

В период заморозков Главное управление МЧС по Тюменской области рекомендует жителям:

— для защиты растений от заморозков необходимо обеспечить укрытие растений полимерной пленкой, нетканым материалом, соломой. При возможности применить дымление, полив почвы, увеличивающий ее теплопроводность и влагосодержание в приземном слое воздуха;

— чтобы не допустить пожаров, не включайте для обогрева не предназначенные для этих целей газовые плиты и электроприборы, не пользуйтесь непроверенными и самодельными электронагревательными приборами, не оставляйте без присмотра включенные электронагревательные приборы, затопленные печи.

— водителям следует соблюдать правила дорожного движения и скоростной режим.

Если вашей жизни угрожает опасность или вам известно о необходимости проведения спасательных мероприятий, звоните по единому номеру пожарных и спасателей МЧС России — 101 или в Единую дежурно-диспетчерскую службу — 112.